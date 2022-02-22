Зеленский инициировал экстренное заседание «нормандской четверки»

Официальный Киев инициировал заседание экстренного саммита «нормандской четверки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, украинский лидер отметил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Признание Донецкой и Луганской народных республик Зеленский счел выходом РФ из Минских соглашений.

«У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ», - сказал Зеленский в своем обращении к нации, которое транслировалось в Telegram-канале офиса украинского лидера.

Президент Украины также добавил, что Киев продолжает настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ в Донбассе и остается привержен политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял накануне вечером, после чего выступил с обращением к россиянам. Глава государства попросил Федеральное Собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.