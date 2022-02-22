Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский инициировал экстренное заседание «нормандской четверки»

Ян Брацкий
03:25 22.02.2022
В своем обращении к нации Владимир Зеленский подчеркнул, что международно признанные границы Украины должны остаться неизменными.
Зеленский инициировал экстренное заседание «нормандской четверки»
© Фото: Volodymyr Zelensky, globallookpress
Читайте нас на:

Официальный Киев инициировал заседание экстренного саммита «нормандской четверки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, украинский лидер отметил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Признание Донецкой и Луганской народных республик Зеленский счел выходом РФ из Минских соглашений.

«У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ», - сказал Зеленский в своем обращении к нации, которое транслировалось в Telegram-канале офиса украинского лидера.

Президент Украины также добавил, что Киев продолжает настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ в Донбассе и остается привержен политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял накануне вечером, после чего выступил с обращением к россиянам. Глава государства попросил Федеральное Собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:00 В стране и мире
Украина потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН
00:59 В стране и мире
Путин поручил Минобороны обеспечить мир на Донбассе
02:23 В стране и мире
США ввели санкции против ЛНР и ДНР
00:44 В стране и мире
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
21:49 В стране и мире
Видео
Путин: современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий
Популярное
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.