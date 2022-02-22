Миротворцы РФ обеспечили безопасность азербайджанских автоколонн в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы обеспечили безопасное сопровождение двух азербайджанских автомобильных колонн по территории Нагорного Карабаха. Военнослужащие военной автомобильной автоинспекции сопроводили колоны из порядка 10 единиц автомобильной техники со строительными материалами и продовольствием по маршруту Шуша - Красный Базар и обратно.

«Сегодня, силами подразделения военной автомобильной инспекции обеспечивалась безопасность прохождения колоны по маршруту Шуша - Красный Базар. Данный маршрут проходит по горной местности, что требует повышенного внимания от водителей транспортных средств и экипажей сопровождения. Протяженность маршрута составляет 42 километра, было сопровождено около 10 единиц техники в оба направления», - сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Родионов.

При следовании по маршруту автомобильная колона пересекала три наблюдательных поста, обеспечивающих безопасность автомобилей в зоне ответственности наблюдательных постов.

В прошлом месяце российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение около 30 автомобильных азербайджанских колонн через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршрутам Шуша - Красный базар - Каджар и Магадиз - Гетаван - Ванк и в обратных направлениях.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовил: Роман Захаров