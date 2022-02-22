Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Нагорный Карабах ТЕГИ

Миротворцы РФ обеспечили безопасность азербайджанских автоколонн в Нагорном Карабахе

03:00 22.02.2022
Военнослужащие ВАИ сопроводили колоны автомобильной техники со строительными материалами и продовольствием по маршруту Шуша - Красный Базар и обратно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российские миротворцы обеспечили безопасное сопровождение двух азербайджанских автомобильных колонн по территории Нагорного Карабаха. Военнослужащие военной автомобильной автоинспекции сопроводили колоны из порядка 10 единиц автомобильной техники со строительными материалами и продовольствием по маршруту Шуша - Красный Базар и обратно.

«Сегодня, силами подразделения военной автомобильной инспекции обеспечивалась безопасность прохождения колоны по маршруту Шуша - Красный Базар. Данный маршрут проходит по горной местности, что требует повышенного внимания от водителей транспортных средств и экипажей сопровождения. Протяженность маршрута составляет 42 километра, было сопровождено около 10 единиц техники в оба направления», - сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Родионов.

При следовании по маршруту автомобильная колона пересекала три наблюдательных поста, обеспечивающих безопасность автомобилей в зоне ответственности наблюдательных постов.

В прошлом месяце российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение около 30 автомобильных азербайджанских колонн через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршрутам Шуша - Красный базар - Каджар и Магадиз - Гетаван - Ванк и в обратных направлениях.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовил: Роман Захаров 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:00 В стране и мире
Украина потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН
00:59 В стране и мире
Путин поручил Минобороны обеспечить мир на Донбассе
02:23 В стране и мире
США ввели санкции против ЛНР и ДНР
00:44 В стране и мире
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
21:49 В стране и мире
Видео
Путин: современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий
Популярное
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.