Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Миротворцы РФ в Карабахе приняли поздравления с 23 февраля от семей из России

03:00 21.02.2022
Поздравления от жен, детей и родителей миротворцы получили при помощи развернутого абонентского пункта доступа к сети Интернет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого контингента на 27 наблюдательных постах в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре приняли поздравления с Днем защитника Отечества от своих родных из России. Поздравления от жен, детей и родителей миротворцы получили при помощи развернутого абонентского пункта доступа к сети Интернет.

«Российским миротворческим контингентом на наблюдательных постах круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автомобили, а при необходимости проводится их досмотр», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Петр Трубицын.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией. Для организации несения службы на наблюдательных постах созданы комфортные, современные условия.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:00 Армия
Видео
Миротворцы РФ в Карабахе приняли поздравления с 23 февраля от семей из России
03:00 В стране и мире
Видео
На Сахалин обрушился мощный снегопад: видео
00:20 В стране и мире
Вступил в силу приказ Минздрава о ковид-сертификатах после положительного теста на антитела
23:36 В стране и мире
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об «угрозе терактов» в РФ
21:03 В стране и мире
В Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР
Популярное
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» сняли с коптера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.