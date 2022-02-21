Миротворцы РФ в Карабахе приняли поздравления с 23 февраля от семей из России

Военнослужащие российского миротворческого контингента на 27 наблюдательных постах в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре приняли поздравления с Днем защитника Отечества от своих родных из России. Поздравления от жен, детей и родителей миротворцы получили при помощи развернутого абонентского пункта доступа к сети Интернет.

«Российским миротворческим контингентом на наблюдательных постах круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автомобили, а при необходимости проводится их досмотр», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Петр Трубицын.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией. Для организации несения службы на наблюдательных постах созданы комфортные, современные условия.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко