Спорт Овечкин не сыграет в Матче всех звезд NHL из-за попадания в COVID-протокол Елизавета Потейчук Матч всех звезд NHL пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе. © Фото: Randy Litzinger Icon Sportswire Globallookpress Читайте нас на: Капитан хоккейной команды Washington Capitals, россиянин Александр Овечкин пропустит Матч всех звезд NHL из-за попадания под действие COVID-протокола. Матч всех звезд лиги состоится в Лас-Вегасе 5 февраля. «Капитан Washington Capitals Александр Овечкин сегодня не сыграет против Edmonton Oilers из-за протокола NHL по COVID-19. На основании положительного результата теста Овечкин не примет участие в Матче всех звезд NHL 2022 года в Лас-Вегасе», - говорится в сообщении клуба в Twitter. Ранее Александр Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонке с 27 заброшенными шайбами и 55 очками. Кроме того, россиянин признан первой звездой матча регулярного чемпионата NHL с Ottawa Senators. Встреча завершилась победой Washington Capitals в овертайме со счетом 3:2. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика