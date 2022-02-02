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Овечкин не сыграет в Матче всех звезд NHL из-за попадания в COVID-протокол

Елизавета Потейчук
22:03 02.02.2022
Матч всех звезд NHL пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе.
Овечкин не сыграет в Матче всех звезд NHL из-за попадания в COVID-протокол
© Фото: Randy Litzinger Icon Sportswire Globallookpress
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Капитан хоккейной команды Washington Capitals, россиянин Александр Овечкин пропустит Матч всех звезд NHL из-за попадания под действие COVID-протокола. Матч всех звезд лиги состоится в Лас-Вегасе 5 февраля.

«Капитан Washington Capitals Александр Овечкин сегодня не сыграет против Edmonton Oilers из-за протокола NHL по COVID-19. На основании положительного результата теста Овечкин не примет участие в Матче всех звезд NHL 2022 года в Лас-Вегасе», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее Александр Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонке с 27 заброшенными шайбами и 55 очками. Кроме того, россиянин признан первой звездой матча регулярного чемпионата NHL с Ottawa Senators. Встреча завершилась победой Washington Capitals в овертайме со счетом 3:2.

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