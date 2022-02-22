«Ждут указки»: депутат бундестага о реакции Германии на признание Россией ДНР и ЛНР

Признание Луганской и Донецкой народных республик Российской Федерацией встречено было в германских политических кругах замешательством. Об этом «Звезде» рассказал депутат Бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«В первые часы ничего конкретного ни министерство иностранных дел, ни руководство Германии не могли по этому поводу ничего сказать. По-видимому, ждут указки из Вашингтона, то есть какие-то согласованных действия из-за океана», - заявил депутат.

Шмидт также отметил, что руководство ФРГ уже не раз заявляло, что в случае признания народных республик Донбасса Россией последуют жесткие санкции.

«Но опять же санкции согласовывают с евроатлантическими структурами, то есть с коллективным Западом. В том числе слышатся призывы ввести масштабные экономические санкции, которые, естественно, в том числе ударят больно и по немецкой экономике, которую и так в последнее время лихорадит», - добавил он.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза единогласно приняли решение о введении целого ряда санкций против Российской Федерации, которые, как считают в ЕС, нанесут стране большой ущерб.

Санкции, в частности, коснутся 351 депутата Государственной думы РФ, которые отдали свои голоса за то, чтобы Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.