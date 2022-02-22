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Дорога длиной в восемь лет: как регионы России встречают прибывших беженцев из Донбасса

Виктория Ивашечкина
21:02 22.02.2022
Во многих регионах страны организованы пункты сбора гуманитарной помощи.
Дорога длиной в восемь лет: как регионы России встречают прибывших беженцев из Донбасса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Около 90 тысяч беженцев из Донбасса прибыли на территорию России. Людей, в основном это женщины и дети, размещают в разных регионах. В санаториях, гостиницах, лагерях. Больше всего пунктов временного размещения организовали в Ростовской области.

Уже более двух тысяч эвакуированных получили выплаты по десять тысяч рублей. Людей, бежавших от обстрелов, сегодня встречали и в Подмосковье.

Долгая ночь в поезде, но то, что всем этим людям пришлось пережить за последние восемь лет на Донбассе - это кошмар, о котором очень трудно забыть.

К каждому выходящему из вагона повышенное внимание. Очень много маленьких детей и на руках родителей, и на колясках, а еще и вещи. Тут же и старики: всем им помогают и волонтеры и врачи.

Донбасских беженцев принимают сразу пять подмосковных городов: Клин, Волоколамск, Подольск, Пушкин и Зарайск. Детский оздоровительный лагерь Осташево под Волоколамском.

У Анны Максимовой пятеро детей. Младший, Никита, родился уже во время войны. Их семья из Петровского района Донецка - это совсем рядом с линией соприкосновения. В 2014 году Анна уже отправляла детей в эвакуацию. Сейчас там, в Донецке, остался муж и старшая дочь. Очень ждут их со следующим поездом и надеются на скорое возвращение.

Беженцев принимают и приграничные с Украиной области России, и находящиеся за 1000 километров от Донбасса. В Нижегородскую область сегодня прибыли более тысячи человек.

Во многих регионах организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Краснодарский край. В станице Динской организован целый пункт загрузки, где собрали вещи из 20 районов края.

Готовят гумпомощь и спасатели. МЧС России доставит 228 тонн необходимых вещей, продуктов и медикаментов для граждан Донбасса. Сейчас беженцев из ДНР и ЛНР принимают шесть регионов страны, но людей уже ждут в 44. Для них созданы пункты временного размещения.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключил договоры о взаимопомощи с их главами. В ночь на 22 февраля Путин также поручил Минобороны России обеспечить мир на территории Донбасса.

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