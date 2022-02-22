Путин заявил, что предсказать канву дальнейших действий в Донбассе невозможно
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что предсказать конкретное развитие действий в Донбассе невозможно, принимаемые меры будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь...Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте», - сказал российский лидер.
Кроме того, глава государства отметил, что не объявлял о том, что отправка российских Вооруженных сил в ДНР и ЛНР произойдет прямо сейчас.
Напомним, что ранее Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование российской армии за рубежом. Решение было принято единогласно, за него проголосовали 153 сенатора.