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Путин заявил, что предсказать канву дальнейших действий в Донбассе невозможно

Анна Назайкина
20:14 22.02.2022
Кроме того, глава государства отметил, что не объявлял о том, что отправка российских Вооруженных сил в ДНР и ЛНР произойдет прямо сейчас.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что предсказать конкретное развитие действий в Донбассе невозможно, принимаемые меры будут зависеть от складывающейся ситуации.

«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь...Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте», - сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства отметил, что не объявлял о том, что отправка российских Вооруженных сил в ДНР и ЛНР произойдет прямо сейчас.

Напомним, что ранее Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование российской армии за рубежом. Решение было принято единогласно, за него проголосовали 153 сенатора.

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