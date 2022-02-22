Панков заявил, что ситуация в ДНР и ЛНР имеет тенденцию к обострению
В России находится 100 тысяч беженцев из Донбасса, в том числе 29 865 детей, отметил замглавы МО.
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Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках имеет тенденцию к обострению. Он также подчеркнул, что РФ должна взять под защиту жителей ДНР и ЛНР.
«Счет невинных жертв растет...Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств», - сказал Панков.
Также замглавы МО сообщил, что в России находится 100 тысяч беженцев из Донбасса, в том числе 29 865 детей.
По словам Панкова, восьмилетний переговорный марафон под Донбассу завершился ничем, а руководство Украины встало на путь насилия и кровопролития.
Он также обратил внимание, что на границах республик Донбасса украинцами создана 60-тысячная группировка с тяжелой бронетехникой, ракетными комплексами и РСЗО.