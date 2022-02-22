Замминистра обороны Панков заявил, что в России находится 100 тысяч беженцев из Донбасса

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что в России находится 100 тысяч беженцев из Донбасса.

«Количество беженцев, женщин, детей, стариков, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 865 детей», - сказал Панков на заседании Совета Федерации.

По словам замминистра, восьмилетний переговорный марафон по Донбассу завершился ничем, а руководство Украины встало на путь насилия и кровопролития. На границах республик Донбасса украинцами создана 60-тысячная группировка с тяжелой бронетехникой, ракетными комплексами и РСЗО. А американцы накачивают Украину современным оружием, подталкивая Киев к военному разрешению проблемы Донбасса.

«По сути, Киев уже ведет боевые действия, нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая 2 000 снарядов в день. Из них 316 - из тяжелых видов вооружения, запрещенных Минскими соглашениями», - заметил Панков.

Также, по его словам, на территории ЛНР и ДНР активно работают украинские террористические и диверсионные группы и растет счет невинных жертв.

Ранее в МИД РФ высказались о размещении российских военных баз в Донбассе.