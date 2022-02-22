Киев отозвал из Москвы временного поверенного в делах Украины

МИД Украины вызывает для консультаций временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило. Об этом сказано в заявлении украинского дипведомства.

«В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины временный поверенный в делах Украины в РФ был вызван на Украину для проведения консультаций», - отмечается в заявлении.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также глава РФ заключил с их лидерами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать эти договоры.

О необходимости признать независимость ДНР и ЛНР Путин заявил накануне во время телеобращения к гражданам вечером в понедельник, 21 февраля. Президент РФ отметил критический и острый характер ситуации в Донбассе.