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Иностранцы смогут оформить COVID-сертификаты по антителам на портале госуслуг

Анна Назайкина
17:43 22.02.2022
Отмечается, что справка о наличии антител будет сформирована автоматически на портале госуслуг на двух языках - русском и английском.
Иностранцы смогут оформить COVID-сертификаты по антителам на портале госуслуг
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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У иностранных граждан появилась возможность получить в РФ справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусной инфекции, следует из постановления главного государственного санитарного врача страны, которое было размещено на интернет-портале правовой информации.

«Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"... вправе оформить справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19», - говорится в опубликованном документе.

Кроме того, отмечается, что справка о наличии антител будет сформирована автоматически на портале госуслуг на двух языках - русском и английском. Иностранный гражданин будет иметь возможность направить ее на свою электронную почту.

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ обнаружили 135 172 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 294 человека. От коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа в стране скончались 796 человек. За сутки в РФ полностью выздоровели 164 293 человека.

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