Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком

Президент Украины Владимир Зеленский является неуравновешенным человеком, от которого следует ожидать любых действий. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вероятность того, что в сложившейся ситуации Киев пойдет на обострение отношений.

«От него можно все что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что власть «патриотов» на Украине потеряла национальный характер и ведет к полной десуверенизации страны.

Кроме того, российский лидер отметил, что ситуация, которая сложилась в Донбассе, приняла критический, острый характер.