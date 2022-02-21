Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

В Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля. По словам руководителя оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице Анастасии Раковой, на данный момент наблюдается снижение заболеваемости среди детей и подростков.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля», - уточнила Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

По ее словам, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за последнюю неделю уменьшилось на 30%.

Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что московская система здравоохранения была готова к подъему уровня заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма вируса. По его словам, в столице пройден пик заболеваемости инфекцией.

Так, в период с 7 по 14 февраля в ГКБ поступили 1143 пациента, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля.