Ученые научились создавать костную ткань при помощи звука

Австралийские ученые нашли способ быстро превращать стволовые клетки в костную ткань. Технология предполагает использование высокочастотных звуковых волн.

Стволовые клетки давно применяются для лечения многих патологий, поскольку помогают регенерировать различные ткани организма, однако при работе с костной тканью возникали определенные трудности. В частности, травмирующий процесс сбора стволовых клеток и очень маленькие объемы костной ткани, получаемой после всех манипуляций. Результаты научной работы опубликованы в журнале New Atlas.

Оказалось, что на дифференцировку клеток могут влиять разные звуковые волны. Команда применила микрочип, производящий звуковые волны в диапазоне нескольких МГц. Устройство направили на расположенные на кремниевой подложке мезенхимальные стволовые клетки, из которых состоит кость. При воздействии на препарат звуковых волн с частотой 10 МГц в течение 10 минут в день на протяжении пяти дней повысился уровень определенных маркеров в стволовых клетках, что являлось маркером их превращения в костную ткань.

Именно на такой стадии развития препарата стволовые клетки можно вводить в организм при травме, а также использовать при имплантации в том месте, где планируется нарастание кости.

Авторы научной работы утверждают, что новый способ не требует использования дорогих лекарств, что существенно удешевляет превращение стволовых клеток в костную ткань, а весь процесс существенно ускоряется. Кроме того, отпадает необходимость добывать именно мезенхимальные клетки, при новом способе подойдут стволовые клетки из другой ткани организма, например, жировой.