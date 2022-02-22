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Ученые научились создавать костную ткань при помощи звука

Светлана Иванова
16:27 22.02.2022
Новый способ не требует использования дорогих лекарств, что существенно удешевляет процесс превращения стволовых клеток в костную ткань. Кроме того, отпадает необходимость применять именно мезенхимальные клетки, которые болезненно собираются. Так, при новом способе подойдут стволовые клетки из другой ткани организма, например, жировой.
Ученые научились создавать костную ткань при помощи звука
© Фото: rmit
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Австралийские ученые нашли способ быстро превращать стволовые клетки в костную ткань. Технология предполагает использование высокочастотных звуковых волн.

Стволовые клетки давно применяются для лечения многих патологий, поскольку помогают регенерировать различные ткани организма, однако при работе с костной тканью возникали определенные трудности. В частности, травмирующий процесс сбора стволовых клеток и очень маленькие объемы костной ткани, получаемой после всех манипуляций. Результаты научной работы опубликованы в журнале New Atlas.

Оказалось, что на дифференцировку клеток могут влиять разные звуковые волны. Команда применила микрочип, производящий звуковые волны в диапазоне нескольких МГц. Устройство направили на расположенные на кремниевой подложке мезенхимальные стволовые клетки, из которых состоит кость.  При воздействии на препарат звуковых волн с частотой 10 МГц в течение 10 минут в день на протяжении пяти дней повысился уровень определенных маркеров в стволовых клетках, что являлось маркером их превращения в костную ткань.

Именно на такой стадии развития препарата стволовые клетки можно вводить в организм при травме, а также использовать при имплантации в том месте, где планируется нарастание кости.

Авторы научной работы утверждают, что новый способ не требует использования дорогих лекарств, что существенно удешевляет превращение стволовых клеток в костную ткань, а весь процесс существенно ускоряется. Кроме того, отпадает необходимость добывать именно мезенхимальные клетки, при новом способе подойдут стволовые клетки из другой ткани организма, например, жировой.

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