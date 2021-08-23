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Ученые раскрыли связь между работой мозга и опасным жиром в животе

Виктория Ивашечкина
07:10 23.08.2021
По словам исследователей, ядро гипоталамуса является «центральным узлом» для контроля над жиром.
Ученые раскрыли связь между работой мозга и опасным жиром в животе
© Фото: FrankHoemann SVEN SIMON Globallookpress
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Португальские ученые рассказали о взаимодействии мозга и иммунной системы во время сжигания глубоких запасов висцерального жира в животе.

Эксперты напомнили, что висцеральный жир окружает органы брюшной полости и может вызвать опасные проблемы со здоровьем: болезни сердца и рак.

Ученые предполагали, что нервная система и иммунная система связаны, чтобы контролировать накопление висцерального жира. Исследователи удалили мезенхимальные клетки из висцерального жира мышей.

В результате оказалось, что соседние иммунные клетки, известные как врожденные лимфоидные клетки 2 типа, перестают регулировать рост жира.

В ходе исследования ученые обнаружили, что сигналы, контролирующие висцеральный жир, исходили из отдельных участков ствола головного мозга, среднего мозга, миндалины и гипоталамуса, передает Nature.

Ученые сделали вывод, что ядро гипоталамуса является «центральным узлом» для контроля над жиром.

По словам исследователей, нейронные сигналы, по-видимому, идут прямо к ILC2. В будущем исследователи планируют выяснить, что в первую очередь запускает ядро гипоталамуса для отправки сигналов о сжигании жира в части тела.

Ранее австралийские диетолог перечислила самые вредные пищевые привычки.

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