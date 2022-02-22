Силы Северного флота прибыли в базы после учений в Баренцевом море

Надводные корабли и субмарины Северного флота, которые принимали участие в учениях с ракетными стрельбами в Баренцевом море, прибыли в пункты постоянного базирования. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Один из тех, кто ошвартовался у причала в последнюю очередь, - фрегат «Адмирал Горшков». До этого он успешно поразил ракетами береговую и морскую цели.

Помимо него, в базу прибыли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».

Также моряки Северного флота приступили к подготовке к празднованию Дня защитника Отечества. Завтра североморцы примут участие в торжественных построениях. А на кораблях флота и судах обеспечения будут подняты флаги расцвечивания.

Кроме этого, сообщается, что экипаж Ка-27 посадил вертолет на палубу фрегата ЧФ «Адмирал Эссен» в ночных условиях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов