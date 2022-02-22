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Экипаж Ка-27 посадил вертолет на палубу фрегата ЧФ «Адмирал Эссен» в ночных условиях

14:57 22.02.2022
Кроме того, расчеты ПВО фрегата «Адмирал Эссен» выполнили нормативы по обнаружению и классификации имитированных воздушных целей и поражению их электронными пусками.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Черном море прошли совместные учения по ПВО, в которых участвовали экипаж фрегата «Адмирал Эссен» с вертолетом Ка-27ПС, базирующимся на борту корабля. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Тренировка проводилась в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

«Летчики морской авиации ЧФ отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля как на якоре, так и на ходу, а также провели тренировки по проверке слаженности работы всех систем авиационного комплекса и корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов», - говорится в сообщении.

Полеты проводились как днем, так и ночью. Кроме того, расчеты ПВО фрегата «Адмирал Эссен» выполнили нормативы по обнаружению и классификации имитированных воздушных целей и поражению их электронными пусками.

Серия учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе-феврале в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. Общее руководство осуществляет главком ВМФ РФ Николай Евменов. Учения проводятся, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

Всего в серии проводимых учений ВМФ задействовано более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и около 10 тысяч человек.

Ка-27 - советский корабельный противолодочный вертолет. Разработан ОКБ Камова. Опытный образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На основе базовой машины «252» были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 (изделие 500) и поисково-спасательный Ка-27ПС (изделие 501), а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала Русского военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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