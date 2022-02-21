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В Кемеровской области прошла финальная репетиция салюта к 23 февраля

05:33 21.02.2022
Во время празднования Дня защитника Отечества будет израсходовано 180 холостых боеприпасов для гаубиц и 600 зарядов для салютных установок.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Финальная репетиция праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества прошла на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Репетицию праздничного салюта провели военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО).

Салютные залпы выполнялись из орудия Д-30 калибра 122-мм и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Военнослужащие отрабатывали слаженность и синхронность действий.

Для салюта в День защитника Отечества задействовано более 40 военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Будет израсходовано 180 холостых боеприпасов для гаубиц и 600 зарядов для салютных установок. Световое представление состоится в 21:00 по местному времени в Новосибирске на берегу реки Обь.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко

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