В Кемеровской области прошла финальная репетиция салюта к 23 февраля
Финальная репетиция праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества прошла на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Репетицию праздничного салюта провели военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО).
Салютные залпы выполнялись из орудия Д-30 калибра 122-мм и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Военнослужащие отрабатывали слаженность и синхронность действий.
Для салюта в День защитника Отечества задействовано более 40 военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Будет израсходовано 180 холостых боеприпасов для гаубиц и 600 зарядов для салютных установок. Световое представление состоится в 21:00 по местному времени в Новосибирске на берегу реки Обь.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко