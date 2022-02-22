В ДНР заявили, что группа журналистов попала под обстрел в Горловке

В Донецкой Народной Республике сообщили, что группа журналистов из разных стран попала под обстрел под Горловкой. Отмечается, что бегством спасались корреспонденты из ДНР, России, США и Италии.

«Это было неподалеку от машины, которая была взорвана утром. В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой, но живы зато», - рассказал Донецкому агентству новостей фотокорреспондент Александр Гаюк.

Он отметил, что в настоящее время ситуация стабилизировалась.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что украинские диверсанты подорвали автомобиль на трассе Донецк - Горловка. В НМ утверждают, что жертвами взрыва стали три человека.