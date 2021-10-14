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Мария Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Поклонской

Кира Карон
11:22 14.10.2021
Как отметила дипломат, «к Украине это не имеет никакого отношения».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение Натальи Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине. Об этом она заявила на брифинге в четверг.

«Наталья Поклонская назначена послом РФ, она назначена президентом РФ, и она будет представлять нашу страну, РФ, за рубежом, это во-первых», - сказала она.

Как отметила дипломат, «к Украине это не имеет никакого отношения».

Захарова также добавила, что Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных действий.

«Второй момент. Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать», - сказала Захарова.

В заключение Захарова добавила, что, когда прочитала комментарий МИД Украины относительно того, что в отношении Натальи Поклонской будет применено украинское правосудие на территории стран Африки, ей захотелось «порекомендовать украинским партнерам постараться наконец реализовать украинское правосудие на территории Украины».

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.

Ранее в эксклюзивном комментарии «Звезде» Наталья Поклонская рассказала о подготовке к работе в Кабо-Верде. Отвечая на вопрос о том, как воспринимает экзотическую страну, куда она направлена на работу, сама дипломат отметила, что уже успела заочно ее оценить и она ей уже понравилась.

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