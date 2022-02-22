Более 70 семей военнослужащих космодрома Плесецк получили ключи от квартир

Более 70 семей военнослужащих космодрома Плесецк получили ключи от новых квартир в 12-этажном жилом доме, построенном военными строителями. Об этом сообщает Минобороны России.

Квартиры сдаются с чистовой отделкой, на территории дома детская игровая площадка, пешеходные дорожки и автомобильная парковка. Здание построено с учетом климатических особенностей региона.

«Создание новых социальных объектов на космодроме Плесецк ведется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годы", которая предусматривает строительство в городе Мирном нового жилого микрорайона, реконструкцию и строительство культурно-досуговых и спортивных сооружений», - говорится в сообщении.

В микрорайоне для военнослужащих уже сдано шесть жилых домов. Строится гарнизонный военный госпиталь. Сдан и функционирует современный ледовый дворец, в котором занимаются спортом как военнослужащие гарнизона, так и жители города Мирный. Также, военные строители возводят спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами и спортивными залами.

Ранее в Москве сто семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир. В квартирах сделан ремонт, имеется мебель, новая сантехника и бытовая техника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин