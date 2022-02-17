Сто семей военных получили ключи от квартир в Москве
В квартирах сделан ремонт, имеется мебель, новая сантехника и бытовая техника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве сто семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир. Шестиэтажное здание сдано в эксплуатацию и полностью готово к заселению.
Новостройка возведена с применением новейших технологий и самых современных материалов. Дом оборудован уникальной системой очистки воздуха, системами пожаротушения, видеонаблюдения и вентиляции.
Квартиры сдаются «под ключ», в них сделан ремонт, комнаты уже с мебелью, установлена сантехника. Во дворе - парковочные места и детская площадка.
В декабре во Владивостоке сдали новый дом для военных, жилье получили 300 семей военнослужащих Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов