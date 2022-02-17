Сто семей военных получили ключи от квартир в Москве

В Москве сто семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир. Шестиэтажное здание сдано в эксплуатацию и полностью готово к заселению.

Новостройка возведена с применением новейших технологий и самых современных материалов. Дом оборудован уникальной системой очистки воздуха, системами пожаротушения, видеонаблюдения и вентиляции.

Квартиры сдаются «под ключ», в них сделан ремонт, комнаты уже с мебелью, установлена сантехника. Во дворе - парковочные места и детская площадка.

В декабре во Владивостоке сдали новый дом для военных, жилье получили 300 семей военнослужащих Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов