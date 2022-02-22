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Разведчики Северного флота прошли курс по выживанию в арктических условиях

11:47 22.02.2022
Тренировки по выживанию включали в себя изготовление укрытий, навесов и иглу из подручных средств - это необходимо для скрытного отдыха при низких температурах. Такие места отдыха проверяются тепловизорами, чтобы исключить обнаружение отдыхающих условным противником. 
Разведчики Северного флота прошли курс по выживанию в арктических условиях
© Фото: Минобороны России
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Разведчики мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота отработали тактику действий и выживание в суровых арктических условиях. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. 

Занятия прошли на полигоне Алакурти в Мурманской области. В их ходе разведгруппа провела скрытный поиск в указанном районе, используя складки местности и маскировку. 

Разведчики использовали лыжи - они удобны в арктических условиях, бесшумны, быстры и позволяют преодолевать глубокий снег. 

Также разведчики захватили опорный пункт условного противника и нейтрализовали патрули. Кроме этого, они провели эвакуацию условно раненых с поля боя и отработали оказание медпомощи в полевых условиях. При этом использовался необычный вид транспорта - собачьи упряжки. 

Тренировки по выживанию включали в себя изготовление укрытий, навесов и иглу из подручных средств - это необходимо для скрытного отдыха при низких температурах. Такие места отдыха проверяются тепловизорами, чтобы исключить обнаружение отдыхающих условным противником. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры масштабных учений Северного флота под Мурманском.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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