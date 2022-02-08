Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Огонь и взаимодействие: как проходят масштабные учения Северного флота под Мурманском

Елена Сивонен
13:52 08.02.2022
Участники учений тренируются строить укрытия, брать здания штурмом, а также осваивают новую для себя технику - арктический вездеход «Витязь».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Масштабные военные учения начались в Мурманской области. В них участвуют береговые подразделения Северного флота - мотострелки и морская пехота. Участники тренируются строить укрытия, брать здания штурмом, а также осваивают новую для себя технику - арктический вездеход «Витязь».

Танки Т-80БВМ берут разбег и буквально летят по белоснежному бездорожью. Первый удар по условному противнику наносит танк командира роты.

«В реальном бою все будет неизвестно. Из любого куста может вылезти гранатометчик, пулеметчик. Из-за любого угла может выйти бронированная цель. Поэтому надо тренировать такие моменты, чтобы быстро увидел и быстро поразил», - прокомментировал командир танковой роты Александр Гензерук.

Мастерство стрельбы оттачивают и мотострелки. И здесь бить в «яблочко» должен каждый. Рядовой Блинов хотя и всего два года на контракте, но уже один из тех, про кого говорят, что он вне конкуренции.

«Я, можно сказать, пришел сюда подготовленный, потому что учился в школе с профессиональной милицейской подготовкой в Перми. То есть с какими-то базовыми знаниями и практическими навыками и умениями я уже пришел сюда», - отметил механик-радиотелефонист командно-штабной машины Дмитрий Блинов.

Стрельба постоянно в движении. Из наименее удобных позиций. Это армейская тактическая стрельба и реальная проверка мастерства морпехов Северного флота действовать в сложной и незнакомой ситуации.

Укрытия, которых целый лабиринт, бойцы морской пехоты оборудуют сами, что в условиях реальных операций, конечно, невозможно. Но именно на полигоне разведчики учатся действовать слаженно, прикрывать друг друга и боевыми тройками при огневой поддержке штурмом брать здание, называя это между собой «работой в комнате».

«Основы тактической стрельбы - это бой в городе и на короткие дистанции, чтобы разведчики в лесу, например, могли быстро сориентироваться и вести огонь, при перемещении взаимодействуя друг с другом», - подчеркнул командир батальона морской пехоты Алексей Иванов.

Большие учения проходят во всех бригадах Северного флота. Во время учений трафик на полигонах как на оживленном шоссе. Только техника сплошь подготовленная к бездорожью. Например, бронетранспортеры. Им, конечно, уступишь дорогу. Уже на позиции - самоходки «Гвоздика». 

Боевые расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» готовятся к очередному залпу, и нам надо отойти на максимально безопасное расстояние. Сейчас прозвучит команда «Батарея, огонь!» и заветное для артиллеристов число - 333.

Сегодня выстрелы слышны повсюду. И везде полигоны озаряет огонь. Работают гранатометы, зенитно-ракетные комплексы. Громовыми раскатами звучат реактивные «Грады», мощные залпы которых и следа не оставят от бронетехники и живой силы противника.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:19 В стране и мире
Во Франции запуск «Северного потока - 2» назвали стратегическим вопросом для Европы
13:21 В стране и мире
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
11:04 В стране и мире
В СВР сообщили о планах США направить экстремистов в Сирии на акции против силовиков САР, Ирана и РФ
10:46 Спорт
Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном слаломе
10:03 В стране и мире
Видео
В деле об отравлении пациентов в медцентре в Петербурге появились два новых фигуранта
Популярное
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
«Терпи, моя красавица»: Путин напомнил Киеву об отсутствии альтернатив Минским соглашениям
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.