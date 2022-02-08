Огонь и взаимодействие: как проходят масштабные учения Северного флота под Мурманском

Масштабные военные учения начались в Мурманской области. В них участвуют береговые подразделения Северного флота - мотострелки и морская пехота. Участники тренируются строить укрытия, брать здания штурмом, а также осваивают новую для себя технику - арктический вездеход «Витязь».

Танки Т-80БВМ берут разбег и буквально летят по белоснежному бездорожью. Первый удар по условному противнику наносит танк командира роты.

«В реальном бою все будет неизвестно. Из любого куста может вылезти гранатометчик, пулеметчик. Из-за любого угла может выйти бронированная цель. Поэтому надо тренировать такие моменты, чтобы быстро увидел и быстро поразил», - прокомментировал командир танковой роты Александр Гензерук.

Мастерство стрельбы оттачивают и мотострелки. И здесь бить в «яблочко» должен каждый. Рядовой Блинов хотя и всего два года на контракте, но уже один из тех, про кого говорят, что он вне конкуренции.

«Я, можно сказать, пришел сюда подготовленный, потому что учился в школе с профессиональной милицейской подготовкой в Перми. То есть с какими-то базовыми знаниями и практическими навыками и умениями я уже пришел сюда», - отметил механик-радиотелефонист командно-штабной машины Дмитрий Блинов.

Стрельба постоянно в движении. Из наименее удобных позиций. Это армейская тактическая стрельба и реальная проверка мастерства морпехов Северного флота действовать в сложной и незнакомой ситуации.

Укрытия, которых целый лабиринт, бойцы морской пехоты оборудуют сами, что в условиях реальных операций, конечно, невозможно. Но именно на полигоне разведчики учатся действовать слаженно, прикрывать друг друга и боевыми тройками при огневой поддержке штурмом брать здание, называя это между собой «работой в комнате».

«Основы тактической стрельбы - это бой в городе и на короткие дистанции, чтобы разведчики в лесу, например, могли быстро сориентироваться и вести огонь, при перемещении взаимодействуя друг с другом», - подчеркнул командир батальона морской пехоты Алексей Иванов.

Большие учения проходят во всех бригадах Северного флота. Во время учений трафик на полигонах как на оживленном шоссе. Только техника сплошь подготовленная к бездорожью. Например, бронетранспортеры. Им, конечно, уступишь дорогу. Уже на позиции - самоходки «Гвоздика».

Боевые расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» готовятся к очередному залпу, и нам надо отойти на максимально безопасное расстояние. Сейчас прозвучит команда «Батарея, огонь!» и заветное для артиллеристов число - 333.

Сегодня выстрелы слышны повсюду. И везде полигоны озаряет огонь. Работают гранатометы, зенитно-ракетные комплексы. Громовыми раскатами звучат реактивные «Грады», мощные залпы которых и следа не оставят от бронетехники и живой силы противника.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов