В стране и мире В НАТО рассматривают вариант размещения дополнительных боевых групп на юго-востоке Елизавета Потейчук Также в заявлении генсека сказано, что в НАТО повысили готовность сил реагирования. © Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Североатлантический альянс рассматривает вариант развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока. Об этом сказано в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. «Мы повысили готовность сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО», - цитирует текст документа РИА Новости. Ранее Пентагон сообщил об обсуждении возможности переброски войск США в Европу с союзниками в НАТО. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, ВС США могут быть размещены на территории европейских членов Североатлантического Альянса не в рамках механизмов самого НАТО, но в контексте двухсторонних договоренностей с отдельными государствами. Кроме того, президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьером Венгрии заявил, что Россию «кинули и обманули» после обещаний не продвигать НАТО на восток. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика