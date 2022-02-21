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Россиянам запретят выбрасывать компьютеры на свалку

Светлана Иванова
12:08 21.02.2022
С 1 марта в стране начнут действовать новые требования к выбросу мусора, в соответствии с которыми будет запрещено выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусорные баки.
Россиянам запретят выбрасывать компьютеры на свалку
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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С 1 марта 2022 года вступят в силу новые требования по утилизации отходов. Изменения в том числе коснутся граждан. В мусорные баки запрещено будет сваливать опасные отходы, к которым относятся компьютеры. Речь идет, в частности, о системных блоках, платах, жестких дисках и другой бытовой технике. Приборы будет необходимо сдавать на утилизацию, сообщает «Парламентская газета».

Стоит отметить, что в Москве запустили экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей». Если заполнить соответствующую заявку через портал mos.ru, то старую бытовую технику заберут бесплатно.

За нарушение правил выброса мусора действуют штрафные санкции. Для граждан - одна-две тысячи рублей, а для компаний - 100-250 тысяч. Повторное нарушение грозит увеличением размера штрафа до двух-трех тысяч и 250-400 тысяч рублей соответственно.

С прошлого года в России запрещено выбрасывать на свалки 182 вида предметов, в том числе ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы.

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