ФАС возбудила дело против МТС из-за роста цен на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «МТС» из-за повышения стоимости услуг связи. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в январе 2022 года оператор связи повысил стоимость услуг более чем для 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5% и обосновал это ростом своих затрат. При этом, отметили в ФАС, подтверждения расходов в объеме, достаточном для обоснования тарифов, оператор ведомству не предоставил.

«По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении ПАО "МТС"», - заявили в ФАС.

Ранее в ФАС рассказали, что проанализируют сообщения в СМИ и социальных сетях о росте цен на отопление на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.