ФАС проверит жалобы на удорожание отопления с помощью анализа соцсетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует сообщения в СМИ и социальных сетях о росте цен на отопление на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Как отмечает РБК, в среднем по России оплата за коммунальные услуги для граждан с 1 июля выросла не более чем на 3,1%, а на обращение с ТКО - на 1,9%.

По словам представителей ФАС, это полностью соответствует параметрам, которые утверждены правительством.

Ранее ФАС предложила крупнейшим торговым сетям сформировать механизмы направленные на снижение цен на социально значимые продовольственные товары.