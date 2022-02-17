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ФАС проверит жалобы на удорожание отопления с помощью анализа соцсетей

Алиса Кононенко
10:08 17.02.2022
В среднем плата за коммунальные услуги для граждан РФ с 1 июля выросла не более чем на 3,1%.
ФАС проверит жалобы на удорожание отопления с помощью анализа соцсетей
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует сообщения в СМИ и социальных сетях о росте цен на отопление на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Как отмечает РБК, в среднем по России оплата за коммунальные услуги для граждан с 1 июля выросла не более чем на 3,1%, а на обращение с ТКО - на 1,9%.

По словам представителей ФАС, это полностью соответствует параметрам, которые утверждены правительством.

Ранее ФАС предложила крупнейшим торговым сетям сформировать механизмы направленные на снижение цен на социально значимые продовольственные товары. 

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