Медведев напомнил НАТО о плохо усвоенных уроках 2008 года

США и НАТО плохо усвоили урок после признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, альянс и союзники цинично подступали к рубежам России.

«В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России», - заявил он, выступая перед журналистами.

По словам Медведева, западные страны помогали Украине саботировать Минские соглашения. Кроме того, как отметил зампред СБ РФ, это полностью развязало руки националистам и «слабой власти во главе с нынешним президентом».

Накануне Владимир Путин обратился к россиянам. В ходе выступления он заявил, что считает необходимым признать независимость самопровозглашенных республик. Сегодня комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ рекомендовали палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.