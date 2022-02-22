Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников опроверг признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что соглашение не уточняет границ.

«Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи», - отметил он.

Накануне Путин обратился к россиянам. В ходе выступления он заявил, что считает необходимым признать независимость самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Позднее президент подписал соответствующий указ.

Сегодня профильные комитеты Госдумы рекомендовали палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.