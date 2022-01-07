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Два человека погибли в Пензе при взрыве газа в жилом доме

Алексей Курильченко
09:31 07.01.2022
На место трагедии прибыл губернатор Пензенской области.
© Видео: instagram, ov_melnichenko © Фото: instagram, ov_melnichenko
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В пятиэтажном жилом доме в Пензе произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Instagram руководитель сообщил, что лично прибыл на место трагедии для координации работ оперативного штаба. Для жителей пострадавшего дома организован эвакуационный пункт на базе школы. По предварительным данным, здание не получило конструктивных повреждений.

В конце декабря прошлого года в одноэтажном жилом доме в городе Дзержинске Нижегородской области взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадал один человек.

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