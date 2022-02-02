Путин обсудил по телефону с Джонсоном Украину и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которой стороны обменялись точками зрения насчет кризиса, происходящего внутри Украины, а также ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.

«Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей», - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Во время диалога также была отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности России, которые были обоснованы. В частности, было подчеркнуто, что альянс при этом прикрывается ссылками на политику «открытых дверей» НАТО, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности.

Напомним, что накануне Борис Джонсон заявил, что проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным «как только сможет». В прессе до этого сообщалось, что британская сторона обратилась к России с просьбой перенести время запланированной беседы после публикации доклада о вечеринках, которые проводились в период локдауна в Британии в правительственной резиденции.