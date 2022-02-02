Масляков пропустит первые игры нового сезона КВН из-за COVID-19

Телеведущий Александр Масляков сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Теперь он будет вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН, однако популярная юмористическая передача без ведущего не останется, так как вместо Маслякова первые игры проведут приглашенные известные игроки и люди, «не чужие игре и передаче».

«К сожалению, меня сегодня нет с вами, COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома», - сказал Масляков в видеообращении в Instagram.

Ранее, в декабре, были названы победители финала армейского КВН. Кубок министра обороны победителям вручил начальник главного военно-политического управления Геннадий Жидко. Так, команда-победитель получила право выступить на фестивале «Содружество КВН» в 2022 году.