Названы победители финала армейского КВН

Финал армейского КВН, который прошел в Москве на сцене театра Российской армии, открыл Сергей Шойгу. В борьбе за Кубок министра сошлись восемь команд из разных уголков страны. Глава военного ведомства выступил по видеосвязи, он приветствовал участников и выразил уверенность, что игра будет захватывающей.

«Шагая в ногу со временем, мы берем на вооружение все самое новое и передовое - впервые отборочный этап состоялся в режиме онлайн. В нем участвовало 32 команды военных вузов из 24 городов. Благодаря техническим возможностям Национального центра управления обороной, члены жюри могли работать интерактивно, могли свободно общаться с участниками и комментировать их выступления, а болельщики горячо поддерживать любимые команды. Уверен, что финал игр КВН будет такой же захватывающий и пусть наша добрая традиция продолжается», - сказал Сергей Шойгу.

Борьба на сцене была жаркой. Но в итоге сердца жюри и зрителей покорили девушки в белоснежной форме из команды «Секретное оружие» - они представляли Академию материально-технического обеспечения. Им и достался заветный Кубок. Его победителям вручил начальник главного военно-политического управления Геннадий Жидко. Теперь команда сможет выступить на фестивале «Содружество КВН» в следующем году.

Материал подготовил: Роман Захаров