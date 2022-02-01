Метеоролог рассказал о резком похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о понижении температуры к концу текущей недели. По словам метеоролога, температура воздуха начнет снижаться к пятнице. В целом в Москве похолодает на 6-8 градусов.

«На европейской части России к концу недели температура понизится на 6-8 градусов. Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на 9 градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя», - цитирует ТАСС его слова.

Вильфанд рассказал, что в ночь на субботу температура будет опускаться до отметки 14 градусов мороза. А накануне в пятницу она составит от 7 до 12 градусов ниже нуля, днем - минус 4 - минус 9 градусов.

Ранее сообщалось о приходе в столицу снежного циклона «Надя». Ожидается, что новый снегопад может побить рекорд 1956 года по уровню снежного покрова в Москве.