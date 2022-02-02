Белоруссия запретила железнодорожный транзит некоторых товаров из Литвы

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что в стране вводится запрет на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы. Он также напомнил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты.

«Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог», - передает БелТА слова Глаза.

Глаз также отметил, что по территории Белоруссии таких грузов перевозится около 1,5-1,6 миллионов тонн на сумму более одного миллиарда долларов ежегодно. Пресс-секретарь МИДа Белоруссии добавил, что данное конвенционное запрещение вступит в силу 7 февраля. Кроме того, в МИДе выразили сожаление, что серьезные издержки также понесет многотысячный коллектив «Литовских железных дорог», представители бизнеса и простые литовцы. По словам Глаза, белорусская сторона не раз предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, однако Литва на контакт не пошла.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на повестке дня в Кремле есть вопрос о перенаправлении в Россию транзита белорусских калийных удобрений после аннулирования договора с Литвой. По словам литовского правительства, договор «не отвечал интересам национальной безопасности.