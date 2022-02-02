Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Белоруссия запретила железнодорожный транзит некоторых товаров из Литвы

Елизавета Потейчук
19:29 02.02.2022
Анатолий Глаз сообщил, что данное конвенционное запрещение вступит в силу 7 февраля.
Белоруссия запретила железнодорожный транзит некоторых товаров из Литвы
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что в стране вводится запрет на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы. Он также напомнил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты.

«Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог», - передает БелТА слова Глаза.

Глаз также отметил, что по территории Белоруссии таких грузов перевозится около 1,5-1,6 миллионов тонн на сумму более одного миллиарда долларов ежегодно. Пресс-секретарь МИДа Белоруссии добавил, что данное конвенционное запрещение вступит в силу 7 февраля. Кроме того, в МИДе выразили сожаление, что серьезные издержки также понесет многотысячный коллектив «Литовских железных дорог», представители бизнеса и простые литовцы. По словам Глаза, белорусская сторона не раз предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, однако Литва на контакт не пошла.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на повестке дня в Кремле есть вопрос о перенаправлении в Россию транзита белорусских калийных удобрений после аннулирования договора с Литвой. По словам литовского правительства, договор «не отвечал интересам национальной безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:45 В стране и мире
Масляков пропустит первые игры нового сезона КВН из-за COVID-19
17:56 В стране и мире
Видео
Около 40 туристов застряли на канатной дороге в Красной Поляне
16:39 В стране и мире
Видео
Собянин сообщил о возможном выходе на плато по зараженным COVID-19 из-за снижения заболеваемости
17:30 В стране и мире
Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях
15:58 В стране и мире
Видео
Движение «Колумбайн» признано в РФ террористическим
Популярное
Видео
Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге
Видео
Представитель судовладельца сообщил, что затонувший в Зарубино краболов был технически исправен
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Попова заявила об утрате способности коронавируса проникать в легочную ткань
Видео
Артиллерийская «симфония» в горах Латакии: в САР прошли учения горно-штурмовых подразделений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.