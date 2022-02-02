В Кремле обсудят вопрос транзита в РФ белорусских калийных удобрений

На повестке дня в Кремле есть вопрос о перенаправлении в Россию транзита белорусских калийных удобрений после аннулирования договора с Литвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки скорее надо этот вопрос адресовать в Минэкономразвития, хотел бы вас туда перенаправить. Этот вопрос на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока эти потоки еще не начались, но он на повестке дня», - сказал Песков журналистам.

С 1 февраля Литва аннулировала договор с Белоруссией о транзите удобрений на фоне санкций США в отношении компании «Беларуськалий». По словам латвийского правительства, договор «не отвечал интересам национальной безопасности.

Ранее Россия ввела запрет на экспорт аммиачной селитры. Такое решение власти объяснили стремлением обеспечить постоянную работу промышленных предприятий и благополучное завершение посевной кампании аграриями. Ограничения будут действительны два месяца.