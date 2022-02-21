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Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет

Анна Касаткина
08:55 21.02.2022
Указ главы республики вступает в силу с понедельника, 21 февраля.
Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет. Это следует из указа, подписанного Пасечником и опубликованного на его официальном сайте.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», - говорится в изменениях, которые вносятся в указ главы ЛНР от 19 февраля об объявлении мобилизации в республике.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля, уточняется в документе.

Ранее военнообязанных ЛНР обязали незамедлительно прибыть в мобилизационные пункты по приказу военного комиссара республики. Отмечалось, что работодатели должны освободить данных граждан от службы.

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