Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет. Это следует из указа, подписанного Пасечником и опубликованного на его официальном сайте.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», - говорится в изменениях, которые вносятся в указ главы ЛНР от 19 февраля об объявлении мобилизации в республике.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля, уточняется в документе.

Ранее военнообязанных ЛНР обязали незамедлительно прибыть в мобилизационные пункты по приказу военного комиссара республики. Отмечалось, что работодатели должны освободить данных граждан от службы.