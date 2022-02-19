В стране и мире Военком ЛНР приказал военнообязанным прибыть в мобилизационные пункты Алексей Курильченко Работодатели должны освободить военнообязанных от службы. © Фото: Максим Захаров, РИА Новости Читайте нас на: Военнообязанные непризнанной Луганской народной республики обязаны незамедлительно прибыть в мобилизационные пункты. С таким приказом выступил военный комиссар республики. В сообщении указывается, что работодатели должны освободить военнообязанных от службы «Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с §1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках», - цитирует текст документа Луганский информационный центр. Также владельцев транспортных средств обязали предоставить исправную техники для нужд военных. Ранее глава самопрозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. Также Пасечник запретил покидать территорию республики мужчинам от 18 до 55 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика