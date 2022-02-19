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Военком ЛНР приказал военнообязанным прибыть в мобилизационные пункты

Алексей Курильченко
12:43 19.02.2022
Работодатели должны освободить военнообязанных от службы.
Военком ЛНР приказал военнообязанным прибыть в мобилизационные пункты
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Военнообязанные непризнанной Луганской народной республики обязаны незамедлительно прибыть в мобилизационные пункты. С таким приказом выступил военный комиссар республики. В сообщении указывается, что работодатели должны освободить военнообязанных от службы

«Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с §1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках», - цитирует текст документа Луганский информационный центр.

Также владельцев транспортных средств обязали предоставить исправную техники для нужд военных.

Ранее глава самопрозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. Также Пасечник запретил покидать территорию республики мужчинам от 18 до 55 лет.

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