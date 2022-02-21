В Оттаве при разгоне акции протеста задержали почти 200 человек

Число задержанных демонстрантов в столице Канады возросло почти до 200 человек. Полиция пока не может взять ситуацию под контроль.

Центральные улицы города уже зачищены, но небольшие группы митингующих пытаются перекрыть дороги. Уже сегодня к ним должно прибыть подкрепление из других регионов. Военная и конная полиция при разгонах действует крайне жестко. Есть пострадавшие.

На этом фоне власти Оттавы придумали новый способ борьбы с демонстрантами. Все машины, которые участвуют в акциях протестов, они планируют арестовывать и продавать, чтобы покрыть ущерб городу. Кроме того, заморожены будут и личные счета протестующих.

Масштабные акции против коронавирусных ограничений вспыхнули в Канаде в конце января и охватили всю страну. Из-за этого правительство впервые в истории применило закон о чрезвычайных ситуациях для разгона митингующих и практически ввело военное положение.