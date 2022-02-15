В Канаде готовы впервые применить закон о ЧС для остановки протестов дальнобойщиков

Канадские власти готовы к тому, чтобы применить закон о чрезвычайных ситуациях, ранее никогда не использовавшийся в стране. Правительство собирается пойти на такие меры для прекращения протестов против антиковидных запретов.

Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. В настоящее время по всей стране проходят митинги дальнобойщиков и их сторонников, недовольных введенными из-за пандемии ограничениями.

«Федеральное правительство прибегнет к закону о чрезвычайных ситуациях», - цитирует премьера Канады ТАСС.

Закон о ЧС был принят в 1988 году и оставался «на задней полке» законодательных актов до сегодняшнего дня.