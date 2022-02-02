В стране и мире Участник драки полицейских в ОВД Петербурга рассказал подробности произошедшего Алексей Курильченко Инспектор считает свои действия полностью правомерными и совершенными в соответствии с законом. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Дорожный инспектор, участник конфликта в ОВД Санкт-Петербурга рассказал подробности произошедшего. Согласно его словам, на опубликованном видео показана лишь часть происходившего. На данный момент инспектор ожидает решения Следственного комитета. «То, что вы видите на видео, это всего лишь концовка. Все началось задолго на улице и даже не со мной, а с моими задержанными, против которых применяли физическую силу и оскорбляли... Могу честно сказать, что мне, как мужчине, грустно, что так сложилось, что во время того, как я закинул ей руки за спину, она дернулась или что-то такое. Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания, она этого не заслуживала... Я свои действия считаю полностью правомерными и совершенными в соответствии с законом», - рассказал инспектор паблику «ВКонтакте» «Дорожный инспектор». После проведения служебной проверки в ГУ МВД по Санкт-Петербургу приняли решение уволить всех участников конфликта в одной из дежурных частей города. Согласно сообщению ведомства, действия сотрудника ГИБДД и сотрудницы уголовного розыска «несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика