В Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Пензенской области с понедельника, 21 февраля, ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение связано с принятием в регионе граждан из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.

Уточняется, что в регионе принимают и размещают эвакуированных из ДНР и ЛНР, им также оказывается всесторонняя помощь. Решение о введении режима ЧС принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян объявил, что эвакуация граждан из ДНР и ЛНР в Россию будет вестись круглосуточно. К настоящему моменту в страну прибыло несколько десятков тысяч беженцев.