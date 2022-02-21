Россиян предупредили о новой схеме мошенников с переводом денег потенциальным жертвам

Россиян предупредили о новой схеме мошенников, благодаря которой они выманивают у своих жертв крупные суммы денег. Речь о так называемых инвестиционных проектах, не имеющих ничего общего с реальными доходными мероприятиями.

Злоумышленники переводят потенциальной жертве на карту реальные деньги, чтобы притупить бдительность и выманить большие суммы. Об этом рассказал директор по безопасности одного из крупных российских банков Станислав Павлунин.

«Мошенники пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тыс. рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках. На волне эйфории от легкого заработка люди переводят мошенникам уже значительные суммы. А сами злоумышленники, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш», - рассказал Павлунин «Известиям».

Новая схема пока слабо распространена, констатируют эксперты. Однако, сами жертвы могут способствовать ее масштабированию. Получив легкие деньги, они могут рекомендовать подобный способ «заработка» своим знакомым.