Путин назвал торможение развития РФ и Белоруссии целью санкций

Для введения санкций найдется повод всегда, и это недобросовестная конкуренция. А основная цель данных ограничительных мер - затормозить развитие России и Белоруссии. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Санкции будут вводить в любом случае. Есть такой повод или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом. Цель - затормозить развитие, в данном случа России и Белоруссии», - сказал российский президент.

Более того, Владимир Путин заявил, что РФ делает, что считает нужным в вопросах безопасности. Также президент сообщил о готовности обсуждать ряд западных идей о безопасности, но в комплексе.



