Путин заявил о неприятии РФ и Китаем бойкотов и политизации спорта

Российская Федерация и Китай против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, обращаясь к российским спортсменам - членам олимпийской сборной перед их отъездом в Пекин.

«Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности. В первую очередь - равноправие и справедливость», - сказал Путин.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Это решение было принято на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица КНР станет первым городом, принявшим и летние, и зимние Игры.