Мурашко сообщил, что 92% заболевших COVID-19 находятся на амбулаторном лечении
По данным Минздрава, число заболевших в стране удвоилось.
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На данный момент на амбулаторном лечении находятся 92% заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время заседания Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
«Преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов, сегодня их 92%», - сказал Мурашко.
Министр отметил, что число заболевших по стране увеличилось в два раза.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за неделю число заболеваний коронавирусом увеличилось на 70%. При этом число госпитализаций выросло на 40%. Градоначальник назвал прошедшую неделю «очень сложной».