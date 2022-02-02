Мурашко сообщил, что 92% заболевших COVID-19 находятся на амбулаторном лечении

На данный момент на амбулаторном лечении находятся 92% заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время заседания Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

«Преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов, сегодня их 92%», - сказал Мурашко.

Министр отметил, что число заболевших по стране увеличилось в два раза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за неделю число заболеваний коронавирусом увеличилось на 70%. При этом число госпитализаций выросло на 40%. Градоначальник назвал прошедшую неделю «очень сложной».