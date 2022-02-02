Собянин заявил, что в Москве количество заболеваний COVID-19 увеличилось на 70% за неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за неделю число заболеваний коронавирусом увеличилось на 70%. При этом число госпитализаций выросло на 40%. Градоначальник назвал прошедшую неделю «очень сложной». Об этом он заявил в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

«Прошедшая неделя была очень сложной: количество заболеваний выросло почти на 70%, и что особенно неприятно - на 40% выросла госпитализация. По госпитализации мы вышли на 1,6 тысячи человек в сутки, из-за этого около 10 тысяч стационарных коек. Мы увеличили объем резервных коек еще на пять тысяч. Так что у нас еще пять тысяч коек находятся в резерве на случай дальнейшего подъема заболеваемости», - сказал Собянин.

В конце января Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве будет продолжаться еще как минимум две недели. По словам градоначальника, ситуация с COVID-19 в столице развивается по европейскому сценарию - наблюдается еженедельная арифметическая прогрессия заболеваемости инфекцией.