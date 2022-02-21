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Диетолог объяснила, как правильно есть десерт

Иван Линдеманн
06:32 21.02.2022
Сохранить контроль над потреблением поможет выбор правильного времени для десерта, отметила врач.
Диетолог объяснила, как правильно есть десерт
© Фото: pexels.com
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Сладости не относятся к категории полезной пищи, однако и их употребление можно сделать менее вредным. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Юлия Пигарева.

К десертам обычно относятся высококалорийные продукты с высоким содержанием жиров и сахара. Сохранить контроль над потреблением поможет выбор правильного времени для десерта, отметила врач.

«Десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта», - рассказала Пигарева.

Имеет значение и состав основного блюда. По мнению эксперта, перед десертом следует есть пищу с высоким содержанием белка, сопровождая ее овощным гарниром. В этом случае риск съесть слишком много десерта после обеда будет снижен, как и вред от употребления.

«Такое основное блюдо снизит шанс резкого повышения уровня глюкозы в крови после десерта. Это будет хорошо, потому что сахар не даст большую нагрузку на поджелудочную железу, что снизит риск развития заболеваний из-за высокого сахара в крови», - отметила врач.

Ранее диетологи рассказали о полезном свойстве чернослива. Оказалось, он способен уменьшать тягу к сладкому. Специалисты, в частности, отмечают, что люди, которые в ходе эксперимента ели чернослив, меньше чувствовали голод и употребляли меньше калорий.

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