Диетологи рассказали о неожиданной пользе чернослива

Чернослив способен уменьшать тягу к сладкому. К такому неожиданному заключению пришли американские диетологи после проведенных исследований.

Специалисты, в частности, отмечают, что люди, которые в ходе эксперимента ели чернослив, меньше чувствовали голод и употребляли меньше калорий. Кроме того, медики назвали этот продукт одним из лучших для перекуса, пишет Journal of Nutrition Bulletin.

Например, диетолог Лорен Манакер считает, что чернослив способен заменить сладкоежкам вредные десерты. Также, по ее словам, данный сухофрукт насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой.

Ранее диетолог Людмила Микитюк рассказала о четырех наиболее полезных сухофруктах для здоровья человека. Она при этом подчеркнула, что сухофрукты могут удовлетворить больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ.